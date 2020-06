DSN : n’oubliez pas de déclarer l’emploi de travailleurs handicapés !

Depuis la période d’emploi de janvier 2020, toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, doivent effectuer une déclaration concernant les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (BOETH).

Pour les entreprises de plus de 20 salariés, cette déclaration permettra à l’ URSSAF de vérifier, en 2021, le respect de leur obligation relative au taux d’emploi de travailleurs handicapés qui doit être d’au moins 6 % de l’effectif d’assujettissement annuel.

La déclaration s’effectue via la déclaration sociale nominative mensuelle. Vous renseignez au niveau du bloc « Contrat (contrat de travail, convention, mandat) - S21.G00.40 », le statut de travailleur handicapé du salarié dans la rubrique « Statut BOETH - S21.G00.40.072 » et le bloc changement associé « Ancien statut BOETH - S21.G00.41.048 » en cas de mise en conformité tardive de la norme 2020 par votre éditeur de paie.

Attention

Vous ne pouvez indiquer qu’un seul statut dans la rubrique « Statut BOETH - S21.G00.40.072 » :

- 01 - Travailleur reconnu handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;

- 02 - Victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaire d'une rente ;

- 03 - Titulaire d'une pension d'invalidité à condition que l'invalidité réduise au moins des deux tiers sa capacité de travail ;

- 06 - Titulaire d'une allocation ou d'une rente d'invalidité dans les conditions définies par la Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 ;

- 07 - Titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » (L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles) ;

- 08 - Titulaire de l'allocation aux adultes handicapés ;

- 12 - Ayant droit à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation compensatrice pour tierce personne ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé bénéficiant d'un stage